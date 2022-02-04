Блогер Амиран Сардаров и внучка первого президента Узбекистана объявили о расставании

В декабре прошлого года Амиран в интервью рэперу Басте для YouTube-шоу «Вопрос ребром» жаловался, что родственники жены так и не приняли его. Поскольку причины расставания не озвучиваются, можно только догадываться, кто мог бы вмешаться в отношения пары.

«Я так скажу, мы не общаемся с Машей с ее родителями. С моим появлением они перестали с нами общаться. Вот это все, что я могу сказать», — заявил тогда блогер.