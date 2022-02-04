Блогер Амиран Сардаров и внучка первого президента Узбекистана объявили о расставании
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @amiran495
Заявил о разводе сам Амиран в инстаграм. Это стало большой неожиданностью для поклонников, ведь пара в течение практически года демонстрировала в сети настоящую семейную идиллию.
«Мы с Машей расстались, увы, но, так бывает. Ты умная, энергичная и светлая. Искренни желаю тебе оставаться такой же! Никогда не грусти и будь таким же затейником. Уверен, все самое лучшее у тебя впереди. Ты обязательно найдёшь своё счастье. Спасибо тебе за прекрасное время», — написал Сардаров в инстаграм.
В декабре прошлого года Амиран в интервью рэперу Басте для YouTube-шоу «Вопрос ребром» жаловался, что родственники жены так и не приняли его. Поскольку причины расставания не озвучиваются, можно только догадываться, кто мог бы вмешаться в отношения пары.
«Я так скажу, мы не общаемся с Машей с ее родителями. С моим появлением они перестали с нами общаться. Вот это все, что я могу сказать», — заявил тогда блогер.
О свадьбе пара объявила 14 апреля прошлого года. Церемония прошла в Лас-Вегасе, а женил их актер, переодетый в Элвиса Прэсли. Отметим, что Мариам Тилляева младше Сардарова примерно на 13 лет. Блогер Амиран Сардаров переехал в США в 2020 году, а внучка экс-президента живет в Соединенных Штатах последние 7 лет.
Фото: Instagram