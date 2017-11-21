Супермодель сравнила школьные фотографии «тогда и сейчас»

Многочисленные поклонники супермодели Синди Кроуфорд восхищаются ее семьей — дети всемирно известной красавицы, 16-летняя Кайя и 18-летний Пресли, как две капли воды похожи на маму. Модель доказала это в очередной раз, опубликовав в своем Instagram школьную фотографию Кайи и свою в аналогичном возрасте.

«Близнецы», «Мамина копия», «Одно лицо», — отметили фолловеры в комментах.

Напомним, Кайя и Пресли Гербер пошли по стопам знаменитой мамы. Первый контракт дочь Синди Кроуфорд заключила в 10-летнем возрасте с Донателлой Версаче и ее детской линией одежды Versace Young. А в этом году Кайя вышла на подиум в рамках Недели моды в Нью-Йорке, Париже, Лондоне и Милане.

Фото: instagram