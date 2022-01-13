«Близким МакSим надо набраться терпения»: психолог рассказала о последствиях ковида у певицы
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
По словам психолога Тины Безлюцки, те, кто перенес коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, не сразу возвращаются к нормальной жизни и прежнему ритму.
«У людей…случаются депрессии. Плюс нарушение внимания, проблемы со сном», — рассказала Безлюцки «Комсомольской правде». Психолог призвала близких людей МакSим набраться терпения и быть максимально внимательными. Порой вернуться к привычному образу жизни бывает очень непросто. «Многие постковидные пациенты описывают свое состояние как потерю сил и отсутствие желания что-либо делать, им хочется вести пассивный образ жизни», — объяснила Тина Безлюцки.
Напомним, что певица попала в больницу с 40% поражением легких в июне прошлого года. Медикам пришлось ввести артистку в искусственную кому, а затем подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Благодаря стараниям врачей певице удалось поправиться. Сейчас она продолжает реабилитацию и восстановительные процедуры уже дома.
Фото: Global Look Press, Instagram певицы МакSим