«Близким МакSим надо набраться терпения»: психолог рассказала о последствиях ковида у певицы

Напомним, что певица попала в больницу с 40% поражением легких в июне прошлого года. Медикам пришлось ввести артистку в искусственную кому, а затем подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Благодаря стараниям врачей певице удалось поправиться. Сейчас она продолжает реабилитацию и восстановительные процедуры уже дома.