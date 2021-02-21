Близкие заложницы-дочки шейха Дубая просят срочной помощи у Елизаветы II
Фото: @freelatifa / Instagram
BBC Panorama выпустило в эфир видео, в которое включили фрагменты рассказов принцессы Латифы — дочери эмира Дубая и премьер-министра ОАЭ Мохаммеда. В 2018 году принцесса попыталась сбежать от «отца-тирана», но ей это не удалось. По ее словам, с тех пор она была заперта на одной из вилл на территории дворца без права выходить, общаться с кем-либо, разговаривать по телефону и получать медицинскую помощь. Некоторое время назад телефон, который друзьям Латифы удалось ей тайно передать, перестал отвечать, поэтому эти записи было решено предать огласке и заставить монаршую семью Дубая рассказать правду о Латифе. Они тут же дали ответ: «Ее семья подтверждает, что Ее Высочество находится дома при поддержке ее семьи и медицинских работников».
Фото: Кадр из эфира BBC
Подруга Латифы, тренер по капоэйре Тийна Яухияйнен, которая участвовала в ее побеге, выразив общую тревогу друзей пропавшей девушки, публично обратилась к Елизавете II — с просьбой использовать «любое свое влияние», чтобы спасти принцессу: «Ваша страна гордится тем, что уважает права человека и требует от людей, какими бы богатыми и могущественными они ни были, отвечать за свои действия. Учитывая, что вы так цените справедливость, свободу и семью и пользуетесь всеобщим уважением, я искренне верю, что ваше вмешательство может помочь положить конец тяжелым испытаниям».
Подруга просит повлиять на судьбу не только Латифы, но и принцессы Шамсу, которую никто не видел уже почти 20 лет. В Сети становится все больше аккаунтов, которые выражают слова поддержки и стараются привлечь к вопросу как можно больше людей.
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Фото: @freelatifa / Instagram, кадры из эфира BBC.
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