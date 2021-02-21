Близкие заложницы-дочки шейха Дубая просят срочной помощи у Елизаветы II

Подруга Латифы, тренер по капоэйре Тийна Яухияйнен, которая участвовала в ее побеге, выразив общую тревогу друзей пропавшей девушки, публично обратилась к Елизавете II — с просьбой использовать «любое свое влияние», чтобы спасти принцессу: «Ваша страна гордится тем, что уважает права человека и требует от людей, какими бы богатыми и могущественными они ни были, отвечать за свои действия. Учитывая, что вы так цените справедливость, свободу и семью и пользуетесь всеобщим уважением, я искренне верю, что ваше вмешательство может помочь положить конец тяжелым испытаниям».

Подруга просит повлиять на судьбу не только Латифы, но и принцессы Шамсу, которую никто не видел уже почти 20 лет. В Сети становится все больше аккаунтов, которые выражают слова поддержки и стараются привлечь к вопросу как можно больше людей.

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