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В день рождения Анастасии Заворотнюк ее близкие рассказали, кто помогает ей бороться с тяжелой болезнью

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Слайд, который
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Анастасия Заворотнюк

Фото: Instagram

В аккаунте в Instagram, который ведут от имени семьи актрисы, появились слова благодарности тем, кто каждый день поддерживает больную Анастасию и делает все возможное для ее выздоровления.

Больше года Анастасия Заворотнюк борется с опухолью мозга. Семья актрисы в непростое время ушла в тень, предпочитая не комментировать состояние ее здоровья. В социальной сети создали аккаунт семьи, в котором опровергают сплетни о здоровье «прекрасной няни», появляющиеся в прессе.

3 апреля Анастасии Заворотнюк исполнилось 49 лет. Близкие поздравили ее с праздником и поблагодарили всех за поддержку. Семья актрисы уверена: чудо обязательно произойдет.

«Сегодняшний день очень значимый и радостный для нас. Сегодня мы поздравляем с днем рождения Анастасию! Яркая, как солнце, теплая, как весна, мудрая, сильная, жизнелюбивая, наделенная большим, добрым и чутким сердцем — наша любимая, наша удивительная Настя. И в ее праздник мы желаем ей только одного, самого главного и незаменимого — здоровья! Потому что все остальное, важное, любимое и настоящее, у нее действительно есть. Это был очень непростой год, и тем дороже и ценнее осознавать, как много людей разделили эту ситуацию с нами», — написали в Instagram.

Близкие поблагодарили медиков за их каждодневный труд по спасению жизни Анастасии, а также всех, кто молится за актрису каждый день в разных уголках мира.

«Огромное спасибо всем друзьям за вашу невероятную поддержку и помощь! Вы знаете, как она любит каждого из вас и каждого мысленно (увы, по-другому сегодня не позволяет карантин) обнимает. Мы счастливы, что вы есть и вы рядом! Спасибо коллегам, которые также пришли на помощь и очень много сделали для нас. И, конечно, мы от души благодарны всем поклонникам, подписчикам, просто неравнодушным людям! Всем, кто сопереживает, пишет слова поддержки, молится за благополучие, желает добра и выздоровления. Все вы, те, кто был с нами этот год, даете нам надежду на лучшее. Благодаря вам, вашим молитвам, мы точно знаем, что ЧУДО возможно, и оно обязательно случится! Спасибо!

Сегодня праздник не только для Анастасии, но и для всех ее близких. Совершенно особенный праздник для Петра. Ежедневно, круглосуточно он проходит этот путь вместе с ней. Каждая маленькая победа на этом пути — ИХ ОБЩАЯ. Вдвоем проще, вдвоем вдвое больше сил, терпения, веры. И очень-очень много любви, которая позволила пережить самые страшные, самые темные, почти безвыходные моменты. А еще есть маленькая Мила, такая же красивая и светлая девочка, как мама. И день за днем своей большой любовью она дает маме самый мощный стимул к выздоровлению. И пусть так будет всегда!», — отметили в сообщении.

Близкие Заворотнюк пожелали всем благополучия: «Сейчас в сложной ситуации оказался весь наш такой большой, но такой хрупкий, как оказалось, мир. Поэтому, пожалуйста, берегите себя и близких, не рискуйте понапрасну и будьте здоровы!», — обратилась семья актрисы к подписчикам.

«Храни Господь», «Здоровья, здоровья и трижды здоровья». С днем рождения! Какие слова в посте, а ж слезы начали капать, но пусть они капают только от того, что мы будем знать, что с Настей все хорошо», «С днем рождения прекрасную няню!», — поздравили поклонники актрисы.

Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк стало известно год назад. Тогда поклонники заметили, что актриса долго не появляется на публике. После выяснилось, что еще во время беременности у нее появились проблемы со здоровьем. Врачи поставили неутешительный диагноз: опухоль мозга.

Историю Анастасии вы узнаете из новостей на сайте Passion.ru.

Фото и видео: Instagram, East News, Starface

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