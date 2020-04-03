В день рождения Анастасии Заворотнюк ее близкие рассказали, кто помогает ей бороться с тяжелой болезнью

Близкие поблагодарили медиков за их каждодневный труд по спасению жизни Анастасии, а также всех, кто молится за актрису каждый день в разных уголках мира.

«Огромное спасибо всем друзьям за вашу невероятную поддержку и помощь! Вы знаете, как она любит каждого из вас и каждого мысленно (увы, по-другому сегодня не позволяет карантин) обнимает. Мы счастливы, что вы есть и вы рядом! Спасибо коллегам, которые также пришли на помощь и очень много сделали для нас. И, конечно, мы от души благодарны всем поклонникам, подписчикам, просто неравнодушным людям! Всем, кто сопереживает, пишет слова поддержки, молится за благополучие, желает добра и выздоровления. Все вы, те, кто был с нами этот год, даете нам надежду на лучшее. Благодаря вам, вашим молитвам, мы точно знаем, что ЧУДО возможно, и оно обязательно случится! Спасибо!

Сегодня праздник не только для Анастасии, но и для всех ее близких. Совершенно особенный праздник для Петра. Ежедневно, круглосуточно он проходит этот путь вместе с ней. Каждая маленькая победа на этом пути — ИХ ОБЩАЯ. Вдвоем проще, вдвоем вдвое больше сил, терпения, веры. И очень-очень много любви, которая позволила пережить самые страшные, самые темные, почти безвыходные моменты. А еще есть маленькая Мила, такая же красивая и светлая девочка, как мама. И день за днем своей большой любовью она дает маме самый мощный стимул к выздоровлению. И пусть так будет всегда!», — отметили в сообщении.

Близкие Заворотнюк пожелали всем благополучия: «Сейчас в сложной ситуации оказался весь наш такой большой, но такой хрупкий, как оказалось, мир. Поэтому, пожалуйста, берегите себя и близких, не рискуйте понапрасну и будьте здоровы!», — обратилась семья актрисы к подписчикам.