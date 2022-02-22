Близкие певицы МакSим могут отправиться за решетку из-за подделки документов

МакSим, оправившаяся после тяжелой болезни, заявила, что близкие ей люди жестоко обманули ее доверие и предали, несмотря на былые теплые отношения. По словам певицы, пока она находилась в коме, эти люди пытались переоформить на себя имущество звезды. В процессе махинаций они неоднократно подделывали личную подпись МакSим. Узнав об этом, исполнительница решила разобраться с проблемой через суд, сообщает «Комсомольская Правда». Кто именно замешан в этой истории, звезда не разглашает.

«Это те люди, которые со мной были 15-20 лет, которым я очень доверяла. Я должна признаться, что удалила из своей жизни 90% контактов, когда пришла в себя», — рассказала певица в разговоре с «Пятым Каналом».