Блиновская прокомментировала скандальные высказывания Тарасовой

27-летняя Аглая снялась в картине «Марафон желаний» якобы не зная, что продюсером и прототипом героини фильма является Елена Блиновская. Тарасова призналась, что не стала бы принимать участие в фильме, зная что его производство связано с блогером.

«Я понятия не имела, кто такая Блиновская. Позвонила подруга Даша Чаруша, у которой уже был написанный сценарий, пригласила меня на пробы — я их прошла. И мы сняли картину. Про Елену мне ничего не говорили. Перед выходом ленты Блиновская написала в соцсетях: «Наконец-то моя мечта сбылась, про меня сняли фильм». У меня началась истерика, стала звонить Даше, продюсерам, спрашивала, почему меня не предупредили? Они говорили, что Елена лишь была в числе продюсеров, дала какое-то количество денег и снялась в маленьком эпизоде. Я же снялась просто с какой-то женщиной и ее детьми. Поняла все спустя время. Не могу ничего поменять, но если бы знала, что это кино как-то связано с Блиновской, то не снималась бы там», — сообщила актриса в интервью для шоу «Кино в деталях» на телеканале СТС.

Елена не смогла пройти мимо и не прокомментировать ситуацию. 40-летняя звезда «Марафонов желаний» отметила, что Аглая знала, на что шла и в каком фильме снимается. «Это Аглая не знала, кто такая Блиновская? Аглаша — тонкая душевная организация и немножко актриса. Все хорошо, все мы люди».