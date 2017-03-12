В Москве прошел традиционный ежегодный гала-концерт «Песня года», собравший главных звезд российского шоу-бизнеса.

На сцене спортивного комплекса «Олимпийский» свои хиты исполнили Ани Лорак, Кети Топурия, IOWA, Полина Гагарина, Зара, Алсу, Елка, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Ирина Дубцова, Николай Басков, Леонид Агутин, Анжелика Варум и многие другие. В преддверии Нового года девушки создавали праздничное настроение сверкающими нарядами в стразах и блестках. Так, Виктория Лопырева выбрала серебристое платье c умопомрачительным декольте.

Пока артисты позировали фотографам и общались с журналистами, Николай Басков был увлечен продвижением своего нового проекта. Певец дарил коллегам эликсир молодости, которым сам сейчас пользуется. По словам Баскова, он стал лучше выглядеть и лучше себя чувствовать, а если и дальше так пойдет, то он откроет клинику, где будет заниматься продлением молодости для всех желающих.