Блестящие девушки! Алсу, Полина Гагарина и Ани Лорак сияли ярче звезд на гала-концерте «Песня года 2017»
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В Москве прошел традиционный ежегодный гала-концерт «Песня года», собравший главных звезд российского шоу-бизнеса.
На сцене спортивного комплекса «Олимпийский» свои хиты исполнили Ани Лорак, Кети Топурия, IOWA, Полина Гагарина, Зара, Алсу, Елка, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Ирина Дубцова, Николай Басков, Леонид Агутин, Анжелика Варум и многие другие. В преддверии Нового года девушки создавали праздничное настроение сверкающими нарядами в стразах и блестках. Так, Виктория Лопырева выбрала серебристое платье c умопомрачительным декольте.
Еще более смелый выход получился у Ани Лорак.
Пока артисты позировали фотографам и общались с журналистами, Николай Басков был увлечен продвижением своего нового проекта. Певец дарил коллегам эликсир молодости, которым сам сейчас пользуется. По словам Баскова, он стал лучше выглядеть и лучше себя чувствовать, а если и дальше так пойдет, то он откроет клинику, где будет заниматься продлением молодости для всех желающих.
Концерт же, по традиции, начался с исполнения своего рода гимна «Песни года» — композиции «Песня остается с человеком», после чего ведущие Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев начали торжественную церемонию награждения лучших авторов и исполнителей. Имена победителей телезрители смогут узнать совсем скоро.
Фото: Юлия Воробьева / Passion.ru