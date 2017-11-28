Блестяще! Алла Пугачева вышла в свет в роскошном наряде
Минувшим вечером в одном из фешенебельных столичных ресторанов состоялся праздник в честь дня рождения Ольги Крутой, на который были приглашены многие известные представители шоу-бизнеса. Среди гостей была Алла Пугачева, которая восхитила поклонников нарядом, выбранным для вечеринки.
68-летняя певица поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена с Мариной Юдашкиной и Александром Буйновым. Алла Пугачева надела костюм-двойку из модной ткани с пайетками, который дополнила скромной черной блузой, лаковыми туфлями и круглыми очками с затемненными стеклами.
Многочисленные фолловеры Примадонны высоко оценили новый аутфит кумира: «супер длина у Аллы Борисовны,мне очень нравится,красотка», «Алла Борисовна вы как всегда Королева», «Вы шикарная женщина и у вас офигенный наряд)», «Алла Борисовна-выглядите ооооочень роскошно!», «Стиль мне ваш очень нравится, гармоничный и молодежный», «Новый имидж просто восхищает! Большая умница!», «Ваш образ просто шик».
Напомним, в последнее время постройневшую и помолодевшую Аллу Пугачеву обвиняют в отсутствии вкуса. Так, например, подвенечный наряд певицы, созданный Валентином Юдашкиным, многие пользователи Сети назвали «занавеской».
(Орфография и стиль авторов сохранены — прим. ред.)
Фото: instagram