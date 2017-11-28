Примадонна отечественной эстрады стала гостьей вечеринки в честь дня рождения Ольги Крутой.

Минувшим вечером в одном из фешенебельных столичных ресторанов состоялся праздник в честь дня рождения Ольги Крутой, на который были приглашены многие известные представители шоу-бизнеса. Среди гостей была Алла Пугачева, которая восхитила поклонников нарядом, выбранным для вечеринки.

68-летняя певица поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена с Мариной Юдашкиной и Александром Буйновым. Алла Пугачева надела костюм-двойку из модной ткани с пайетками, который дополнила скромной черной блузой, лаковыми туфлями и круглыми очками с затемненными стеклами.