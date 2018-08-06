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Блестки, меха и не только: Светлана Лобода представила новый зажигательный клип

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Лобода

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35-летняя Светлана Лобода наконец выпустила клип на новый хит Superstar.

На протяжении нескольких месяцев молодая мама Светлана Лобода интриговала поклонников кадрами из клипа на песню Superstar, который начала снимать еще во время беременности. 6 августа певица наконец представила эту видеоработу на суд общественности — и она получилась яркой.

В клипе Светлана демонстрирует идеальную фигуру в соблазнительном купальнике (очевидно, эти части клипа были доделаны уже после родов), энергично танцует и даже целуется с девушкой.

А в самом начале ролика звезда произносит речь о смысле клипа: «В мире проживает три миллиарда женщин. Красивые и очень красивые. Хищные обольстительницы и невинные создания. И знаете, что между ними общего? Все они одиноки. Моя задача — дать этим женщинам шанс. Мой метод — открыть им глаза. Моя цель — сделать их счастливыми».

Фото: Instagram

Видео: Youtube.com / LOBODA

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