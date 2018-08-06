Блестки, меха и не только: Светлана Лобода представила новый зажигательный клип

На протяжении нескольких месяцев молодая мама Светлана Лобода интриговала поклонников кадрами из клипа на песню Superstar, который начала снимать еще во время беременности. 6 августа певица наконец представила эту видеоработу на суд общественности — и она получилась яркой.

В клипе Светлана демонстрирует идеальную фигуру в соблазнительном купальнике (очевидно, эти части клипа были доделаны уже после родов), энергично танцует и даже целуется с девушкой.