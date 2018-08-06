Блестки, меха и не только: Светлана Лобода представила новый зажигательный клип

На протяжении нескольких месяцев молодая мама Светлана Лобода интриговала поклонников кадрами из клипа на песню Superstar, который начала снимать еще во время беременности. 6 августа певица наконец представила эту видеоработу на суд общественности — и она получилась яркой.
В клипе Светлана демонстрирует идеальную фигуру в соблазнительном купальнике (очевидно, эти части клипа были доделаны уже после родов), энергично танцует и даже целуется с девушкой.
А в самом начале ролика звезда произносит речь о смысле клипа: «В мире проживает три миллиарда женщин. Красивые и очень красивые. Хищные обольстительницы и невинные создания. И знаете, что между ними общего? Все они одиноки. Моя задача — дать этим женщинам шанс. Мой метод — открыть им глаза. Моя цель — сделать их счастливыми».
Фото: Instagram
Видео: Youtube.com / LOBODA