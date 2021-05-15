Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс планируют усыновить ребенка

Как сообщает издание National Erquier, 44-летний актер Райан Рейнольдс и его 33-летняя супруга Блейк Лайвли решились на усыновление ребенка. Пара поддерживает благотворительную организацию помощи семьям эмигрантам из Южной Америки и уже решила, что новый член семьи должен быть именно оттуда, вполне возможно, из Гондураса. Супруги уже воспитывают троих дочерей: 7-летнюю Джеймс, 4-летнюю Инес и 2-летнюю Бетти. Поэтому имеют колоссальный опыт в воспитании детей. Когда именно пара объявит о положительном решении по усыновлению пока не известно, ведь сам процесс занимает немало времени. И, вполне возможно, поклонники пары узнают об этом далеко не сразу. Ведь актеры мастера конспирации. О том, что Лайвли была беременна третьим ребенком, общественность узнала только через несколько месяцев после его рождения.

Напомним, что Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли поженились в 2012 году после года отношений. До этого актер уже был женат на коллеге Скарлетт Йоханссон, но этот опыт оказался не успешным, пара разошлась после 2 лет брака. Исполнитель роли «Дедпула» нашел свое счастье с Блейк Лайвли. Для звезды сериала «Сплетница» этот брак стал первым.