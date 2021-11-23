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Бледанс в образе в стиле кантри с подросшим сыном посетила премьеру мультфильма «Энканто»

52-летняя телеведущая является частой гостьей светских мероприятий, на этот раз Эвелина посетила премьеру мультфильма от студии Disney, который наверняка пришелся по вкусу ее спутнку — 9-летнему сыну Семену.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эвелина Бледанс и Семен на мероприятии

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Семен Семин, как и все его сверстники — большой поклонник мультфильмов. Мальчик старается не пропускать ни одной премьеры, на которую его приглашают вместе с его звездной мамой. И у него это отлично получается. На этот раз 9-летнему Семену предстоит оказаться в числе первых зрителей в России и увидеть мультипликационный фильм «Энканто» от анимационной студии Disney, которая проходит в центре Москвы в концертном зале «Зарядье».

В предвкушении прекрасных впечатлений от просмотра Семен расплывается в счастливой улыбке и уже достаточно уверенно держится перед камерами репортеров наравне со своей мамой.

Рядом с мальчиков стоит не менее счастливая мама, которая выбрала для себя интересный образ — платье свободного кроя салатового оттенка с мелким цветочным принтом, на плечах которого красуется белый воротничок. В дополнение к эффектному платью Бледанс подобрала сапожки на каблуке и носки в цвет наряду.

Фото: Global Look press

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