Бледанс в образе в стиле кантри с подросшим сыном посетила премьеру мультфильма «Энканто»

Семен Семин, как и все его сверстники — большой поклонник мультфильмов. Мальчик старается не пропускать ни одной премьеры, на которую его приглашают вместе с его звездной мамой. И у него это отлично получается. На этот раз 9-летнему Семену предстоит оказаться в числе первых зрителей в России и увидеть мультипликационный фильм «Энканто» от анимационной студии Disney, которая проходит в центре Москвы в концертном зале «Зарядье».

В предвкушении прекрасных впечатлений от просмотра Семен расплывается в счастливой улыбке и уже достаточно уверенно держится перед камерами репортеров наравне со своей мамой.