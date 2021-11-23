Бледанс в образе в стиле кантри с подросшим сыном посетила премьеру мультфильма «Энканто»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Семен Семин, как и все его сверстники — большой поклонник мультфильмов. Мальчик старается не пропускать ни одной премьеры, на которую его приглашают вместе с его звездной мамой. И у него это отлично получается. На этот раз 9-летнему Семену предстоит оказаться в числе первых зрителей в России и увидеть мультипликационный фильм «Энканто» от анимационной студии Disney, которая проходит в центре Москвы в концертном зале «Зарядье».
В предвкушении прекрасных впечатлений от просмотра Семен расплывается в счастливой улыбке и уже достаточно уверенно держится перед камерами репортеров наравне со своей мамой.
Рядом с мальчиков стоит не менее счастливая мама, которая выбрала для себя интересный образ — платье свободного кроя салатового оттенка с мелким цветочным принтом, на плечах которого красуется белый воротничок. В дополнение к эффектному платью Бледанс подобрала сапожки на каблуке и носки в цвет наряду.
Фото: Global Look press