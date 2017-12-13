48-летняя Эвелина Бледанс выложила в свой Instagram фото в бикини, сделанное ранее в этом году.

Интернет-пользователи не устают осыпать Эвелину Бледанс комплиментами: они считают, что актрисе и телеведущей стоит чаще примерять сексуальные наряды, подчеркивающие ее прекрасную фигуру. Вот и к снимку звезды в бикини, который она опубликовала накануне в своем микроблоге, набралось не менее сотни восхищенных комментариев.

«Какие образы хотите? Я сделаю все для моих пупсиков», — пообещала Эвелина. Она сообщила, что теперь будет выкладывать подобные горячие фото не только в Instagram, но и в Telegram, где завела свой канал «Бледанс в образе».

«Шикарная Эвелина», «Все правильно, транслируйте нам Вашу красоту — мотивирует необыкновенно Ваша энергетика», «Эвелина в образе и в великолепной форме», — написали фолловеры Бледанс.

Фото: Instagram