Бледанс в кружевном платье, Повереннова в строгом костюме и другие звезды на премьере фильма «Агент Ева»

По сюжету, главная героиня умна, красива и чрезвычайно опасна. Перемещаясь по миру словно тень, агент по имени Ева в одиночку выполняет самые сложные задания своего руководства. Внезапно, когда очередная спецоперация идет не по плану, и Ева решает выйти из игры, один из влиятельных боссов секретной службы открывает на нее охоту.

В российских кинотеатрах «Агент Ева» появится уже 20 августа. Приобрести билеты можно здесь.