Бледанс в кружевном платье, Повереннова в строгом костюме и другие звезды на премьере фильма «Агент Ева»
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ленту снял режиссер Тейт Тейлор, известный по картине «Прислуга». Главные роли в новом фильме сыграли Джессика Честейн, Колин Фаррелл, Джон Малкович и Джина Дэвис. Первыми картину оценили Эвелина Бледанс, Дарья Повереннова, Ирина Меладзе с дочерьми Софией и Ариной, Ирина Безрукова, Наталья Бочкарева и другие. Дмитрий Хрусталев позировал фотографам с супругой, а Екатерина Волкова — со своим новым возлюбленным.
По сюжету, главная героиня умна, красива и чрезвычайно опасна. Перемещаясь по миру словно тень, агент по имени Ева в одиночку выполняет самые сложные задания своего руководства. Внезапно, когда очередная спецоперация идет не по плану, и Ева решает выйти из игры, один из влиятельных боссов секретной службы открывает на нее охоту.
В российских кинотеатрах «Агент Ева» появится уже 20 августа. Приобрести билеты можно здесь.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!