Бледанс рассказала об отношениях со взрослыми мужчинами в юные годы: «Знали, что нельзя трогать»

Телеведущая Эвелина Бледанс родилась и прожила в Ялте до самого окончания школьных лет. На протяжении всего обучения перед будущей телезвездой стояла единственная цель — переехать в город Санкт-Петербург и стать актрисой. О заветной мечте еще юной Бледанс в то время знали и все ее ухажеры, которых у нее тогда было немалое количество.

Как рассказывает сама певица, именно большие цели на жизнь останавливали ее партнеров перед интимной близостью с девушкой. Мужчины всегда с большим трепетом относились к Эвелине и заботились о том, чтобы она оставалась целостной личностью, когда отправится покорять телеэкраны. «Я девственность потеряла в 17 лет. И то, потому что все очень охраняли всегда. У меня было столько ухажеров, и взрослых. Всяких там фарцовщиков, валютчиков. Они прям все надо мной тряслись, потому что они знали, что я потом поеду в столицу, в Питер, и стану актрисой. Меня нельзя трогать, ломать мою психику. Я должна таким же Ялтинским прекрасным цветочком с открытым взглядом поехать завоевывать славу», — вспоминает актриса фильма «Гитлер капут!»