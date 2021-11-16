Бледанс рассказала, что ждет обидчиков ее сына: «Я мать-волчица — могу и по лицу дать»

Эвелина Бледанс со своим младшим сыном Семеном посетила телепередачу «Добрый день с Валерией», где 53-летняя супруга продюсера Иосифа Пригожина поинтересовалась у телеведущей, случается ли Семену сталкиваться на протяжении своей жизни с человеческим непониманием и непринятием в связи с особенностями его здоровья.

Ответ Бледанс оказался положительным, она рассказала, что порой на мальчика неподобающе реагируют мамы других детей. Актриса поделилась историей, которая однажды произошла в аэропорту. «В аэропорту зона игр, кубики. Бывает, что какая-то мама что-нибудь такое сделает. Но я просто Семену говорю: "Тетя, все, до свидания"», — рассказывает она певице Валерии.

Однако Эвелина не всегда готова спокойно реагировать на бестактное поведение в адрес своих детей, порой актриса не держит себя в руках и обидчики Семена могут получить по заслугам. «Я могу очень грубо защищать своего ребенка, могу и по морде дать, я такая мать-волчица, я перегрызу глотку любому», — заявляет мать двоих детей.