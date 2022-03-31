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Бледанс призналась в романе с сыном Ротару: «Руслан был мажор, в рестораны водил»

В преддверии дня рождения, которое состоится 5 апреля, актриса дала интервью и раскрыла в нем секреты личной жизни. Эвелина призналась, что у нее, кроме романов с известными публике мужчинами, были отношения с еще одним ухажером — наследником знаменитых артистов.
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Слайд, который
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Эвелина Бледанс

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Эвелина Бледанс рассказала, что в непростое время у нее есть все для счастливой жизни: работа, дети, любимый мужчина, дом. Правда, месяц назад от нее сбежала домработница-украинка и за последние недели актрисе пришлось научиться все делать самой — даже мыть унитаз.

«В первое время я не могла ничего найти в собственном доме, но потом приноровилась. Пока не планирую искать новую помощницу по хозяйству, не готова пускать постороннего человека в дом», — рассказала она в интервью «Комсомольской правде».

Эвелина уверена, что после нескольких браков она еще будет невестой. «Мы об этом не говорили, но можно приколоться. «Я поставила себе планку, что выйду замуж в 63 года», — смеется она.

Эвелина Бледанс несколько раз была замужем, у нее есть 27-летний сын Николай, живущий с отцом в Израиле. И теперь актриса призналась, что могла бы стать невесткой Софии Ротару.

«Не сложилось. Мы с ними вместе жили в Ялте, мои родители дружили с музыкантом из коллектива Ротару. Ее сын Руслан немного за мной ухаживал, было дело: катал на шикарной иномарке, водил по ресторанам. Но серьезного романа не получилось. Это сейчас Русланчик совсем другой, во всем помогает маме. А в тот момент это был мажор, который жил в самом лучшем доме и ни в чем не знал отказа. Меня такие мальчики не вдохновляли, поэтому его ухаживания ни к чему не привели», — разоткровенничалась Бледанс.

Напомним, что Эвелина Бледанс три раза была замужем: за коллегой по «Маски-шоу» Юрием Стыцковским, за израильским бизнесменом Дмитрием, от которого родила сына Николая, и за Александром Семиным, отцом младшего сына Семена.

Фото и видео: Екатерина Ширинкина и Светлана Наконечная/ Passion.ru, Starface

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