Бледанс призналась в романе с сыном Ротару: «Руслан был мажор, в рестораны водил»

Эвелина Бледанс рассказала, что в непростое время у нее есть все для счастливой жизни: работа, дети, любимый мужчина, дом. Правда, месяц назад от нее сбежала домработница-украинка и за последние недели актрисе пришлось научиться все делать самой — даже мыть унитаз.

«В первое время я не могла ничего найти в собственном доме, но потом приноровилась. Пока не планирую искать новую помощницу по хозяйству, не готова пускать постороннего человека в дом», — рассказала она в интервью «Комсомольской правде».

Эвелина уверена, что после нескольких браков она еще будет невестой. «Мы об этом не говорили, но можно приколоться. «Я поставила себе планку, что выйду замуж в 63 года», — смеется она.