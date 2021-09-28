Бледанс поддержала Королеву в скандале с внебрачной дочерью: «Обожаю за нестандартное мышление»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @bledans
Бледанс и Королева дружат много лет, поэтому Эвелина посчитала своим долгом поддержать подругу: «Разве женщина не имеет права распоряжаться своими яйцеклетками? И спонтанный поступок подарить близкому другу — разве предосудительно? Обожаю тебя, Наташка, за твой легкий нрав и нестандартное мышление. Какая же ты яркая и непредсказуемая!», — отметила она в своем аккаунте.
Но среди поклонников актрисы нашлось мало сторонников такого благородного жеста: «Снимите розовые очки, все сделано для того, чтобы о ней заговорили. Все просто до безобразия», «Как-то все неправильно и плохо в этом безумном мире», «Плохо сыгранный спектакль от начала и до конца! Жаль, что Лера опустилась до таких шоу!», — написали пользователи Сети.
Напомним, что каждый день в СМИ появляются все новые детали рождения внебрачной дочери Наташи Королевой в США. И многие уверены — это не больше, чем PR-ход.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram