Бледанс поддержала Королеву в скандале с внебрачной дочерью: «Обожаю за нестандартное мышление»

Но среди поклонников актрисы нашлось мало сторонников такого благородного жеста: «Снимите розовые очки, все сделано для того, чтобы о ней заговорили. Все просто до безобразия», «Как-то все неправильно и плохо в этом безумном мире», «Плохо сыгранный спектакль от начала и до конца! Жаль, что Лера опустилась до таких шоу!», — написали пользователи Сети.

Напомним, что каждый день в СМИ появляются все новые детали рождения внебрачной дочери Наташи Королевой в США. И многие уверены — это не больше, чем PR-ход.