Бледанс и Лель померились яркими дизайнерскими шубами на премьере фильма «Она — океан»

В столичном кинотеатре «Октябрь», несмотря на минус за окном, было по-настоящему жарко. Знаменитости собрались на светской премьере картины «Она — океан», с удовольствием позировали фотографам и хвастались зимними аутфитами. Так, например, популярная исполнительница Катя Лель решила раскрасить серые будни и появилась на премьере в ярко-зеленой шубе, больше напоминающей малахит. Дополнила свой экстравагантный образ певица серым трикотажным комбинезоном, сумкой с оригинальным принтом, «армейскими» ботинками на грубой подошве и массивными украшениями. Кто-то может отметить, что перебор, но на Кате нефритовая верхняя одежда в сочетании с акцентными деталями смотрелась очень даже гармонично.