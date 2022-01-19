Бледанс и Лель померились яркими дизайнерскими шубами на премьере фильма «Она — океан»Звезды выгуляли эффектные наряды на светской премьере.
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Фото: Макс Светский/passion.ru
В столичном кинотеатре «Октябрь», несмотря на минус за окном, было по-настоящему жарко. Знаменитости собрались на светской премьере картины «Она — океан», с удовольствием позировали фотографам и хвастались зимними аутфитами. Так, например, популярная исполнительница Катя Лель решила раскрасить серые будни и появилась на премьере в ярко-зеленой шубе, больше напоминающей малахит. Дополнила свой экстравагантный образ певица серым трикотажным комбинезоном, сумкой с оригинальным принтом, «армейскими» ботинками на грубой подошве и массивными украшениями. Кто-то может отметить, что перебор, но на Кате нефритовая верхняя одежда в сочетании с акцентными деталями смотрелась очень даже гармонично.
Фото: Макс Светский/passion.ru
Достойную конкуренцию яркой, во всех смыслах, певице составила не менее эффектная актриса и телеведущая Эвелина Бледанс, которая появилась на красной дорожке в супермодной короткой шубке с анималистичным принтом. Дополнила свой впечатляющий образ знаменитость белой базовой водолазкой, ботильонами в тон верхней одежды, ремнем с массивной пряжкой и светлым клатчем.
Фото: Макс Светский/passion.ru
Также мероприятие посетили Ирина Мурамцева, выбравшая для выхода в свет женственный наряд пастельных тонов, дизайнер Алиса Толкачева, отдавшая предпочтение total-black и певица Согдиана, появившаяся перед гостями в сдержанном лаконичном наряде, дополненным актуальным пиджаком и акцентными деталями. Выбранный аутфит красиво подчеркнул стройную фигуру певицы и невероятно ей шел, что не могли не отметить присутствующие на вечере гости.
Фото: Макс Светский/passion.ru
Звезда «Ледникового периода» Александр Энберт появился на светском мероприятии в компании своей очаровательной супруги Алеси. Возлюбленная Александра находится в интересном положении, и чтобы не привлекать к себе излишнее внимание, предпочла скрыть изменившуюся фигуру под лаконичным свободным платьем черного оттенка. Стоит отметить, что total-black смотрелся невероятно стильно на Алеси, подчеркнув ее природную красоту и шарм. Сам Александр сделал ставку на комфорт и выбрал для выхода в свет одежду в стиле спортшик.
Фото: Макс Светский/passion.ru
Фильм «Она — океан», представленный режиссером Инной Блохиной, рассказывает о судьбах женщин из разных уголков планеты в возрасте от 12 до 85 лет, которые посвятили себя океану. Зрители смогут вместе с героями картины погрузиться в бездну, понаблюдать за легендами мирового серфинга и полюбоваться красотами подводного мира. На большом экране фильм можно будет увидеть с 20 января.
Фото: Макс Светский/Passion.ru