Бизнес с годовым оборотом в 40 миллионов: невестка Валерии рассказала о своем прошлом

24-летняя невестка Валерии разоткровенничалась со своими поклонниками. В своем микроблоге Лиана Шульгина решила раскрыть правду и рассказать, чем она занималась до свадьбы с младшим сыном певицы.

Молодая мама призналась, что успешные мужчины не всегда выбирают себе спутниц жизни только по внешнему виду. «До нашего знакомства с Арсением у меня был бизнес в Благовещенске. Я держала один из самых популярных шоурумов в городе с оборотом около 40 миллионов в год. И я строила его с нуля. Поездки в Китай, общение с поставщиками, создание авторских лекал и моделей одежды. Развитие шоурума я совмещала с учебой на юрфаке, ежедневными тренировками, общением с семьей и друзьями, уходом за собой. Позже я уговорила семью переехать в Москву, перевезла туда свой бизнес и продолжила работать с Благовещенском удаленно. Я тогда много помогала родителям, сидела с младшими сестрами», — рассказала о финансовой поддержке родных Лиана Шульгина.

Также невестка Валерии добавила, что до свадьбы она стала самодостаточно, а уже в отношениях ей удалось раскрыться еще больше. «В браке я стала больше заниматься собой и вещами, которые меня наполняют потому, что рядом со мной мужчина, который меня ценит, любит и поддерживает. И это все только благодаря тому, что я его также дополняю», — подвела итог невестка Валерии.