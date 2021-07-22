Дела в упадке: бизнес мужа Анастасии Заворотнюк попал в «черный список»
Федеральная служба заинтересовалась тем, что школа фигурного катания, принадлежащая Петру Чернышеву, длительное время не оплачивает страховые взносы. Как пишет «Комсомольская правда», за последние полтора года школа 11 раз нарушила сроки уплаты страховых взносов, так что их пришлось взыскивать по суду и задействовать приставов. Издание уточняет, что речь идет о небольших суммах, всего в несколько тысяч рублей. Но кроме этого, в налоговую не поступила отчетность за 2020 год.
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Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Сейчас ледовая школа, судя по всему, в упадке. «Это свидетельствует о том, что в компании либо нет внятного бухгалтера, который ведет дела, либо фирма брошена учредителями и является "спящей", то есть существует только на бумаге», — объяснил KP.ru юрист Михаил Алексеев.
Специалист также предположил, что бизнесом никто не занимается, а интерес к ней как в прибыльному бизнесу — пропал: «Вся необходимая отчетность сдается, лишь когда прилетают какие-то штрафы. Например, видно, что в 2018 году была выручка, с зарплаты сотрудников платились налоги. А сейчас — тишина», — передает слова Алексеева KP.ru.
При этом бизнес у мужа Заворотнюк все-таки остался. И его еще можно поднять на ноги. Но, видимо, у Петра сейчас действительно другие заботы: здоровье больной раком супруги, актрисы Анастасии Заворотнюк, пока не стабилизировалось. А поклонники часто отмечают замученный и усталый вид фигуриста во время ледовых шоу.
Фото и видео: Rambler, Global Press Look
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