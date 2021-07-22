Дела в упадке: бизнес мужа Анастасии Заворотнюк попал в «черный список»

Специалист также предположил, что бизнесом никто не занимается, а интерес к ней как в прибыльному бизнесу — пропал: «Вся необходимая отчетность сдается, лишь когда прилетают какие-то штрафы. Например, видно, что в 2018 году была выручка, с зарплаты сотрудников платились налоги. А сейчас — тишина», — передает слова Алексеева KP.ru.

При этом бизнес у мужа Заворотнюк все-таки остался. И его еще можно поднять на ноги. Но, видимо, у Петра сейчас действительно другие заботы: здоровье больной раком супруги, актрисы Анастасии Заворотнюк, пока не стабилизировалось. А поклонники часто отмечают замученный и усталый вид фигуриста во время ледовых шоу.