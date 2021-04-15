Бизнес Анастасии Заворотнюк рухнул после ее болезни
Фото: Global Look Press
Анастасия Заворотнюк, после того как ей поставили страшный диагноз, осталась буквально без ничего.
У Заворотнюк был счет как ИП, на который она получала доход от съемок, и три компании — «Азарт», который снимал фильмы, «Азарт Продакшн» для телешоу и «Дар», который занимался разработкой ПО.
Первая компания продержалась недолго и закрылась сама по себе. «Дар» Анастасия переоформила на другого человека, а «Азарт Продакшн» — на дочь Анну. Но бизнес не пошел.
Теперь же, как пишет «Комсомольская правда», все счета и компании, которые создавала актриса, закрывает ФНС. Оказалось, что борющаяся с болезнью Заворотнюк не платила налоги, и не предоставляла в ведомство никаких деклараций.
Сама борьба с болезнью пока проходит успешно — по крайней мере, заболевание не прогрессирует. Как считают специалисты, все это благодаря эффективной гормональной терапии, которая помогла остановить распространение.
Однако вернуться к своей обычной жизни, какой она жила до болезни, и тем более сниматься в кино, Анастасия уже не сможет, а два года жизни с таким диагнозом и вовсе большое достижение.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press
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