Битва за наследство Грачевского продолжается: на что претендует первая жена режиссера

Екатерина Белоцерковская в шоке от поступка Галины. По ее словам, у Бориса Грачевского с первой женой не было раздела имущества, так как он все оставил ей: «Вы остались с тремя квартирами, дача из двух домов, два гаража, машина, все накопления и до рождения Василисы получали конверт с деньгами каждый месяц! А может, тогда мы поделим и это?», — возмущается Белоцерковская.

Молодая мама отметила и то, что бывшая жена долгие годы «вообще никаких претензий не предъявляла», и предположила, что такой ход женщине «кто-то подсказал, кто-то ее науськал, как это называется». Но Грачевская убеждена — правда в этой ситуации за ней: они с Грачевским вместе создавали «Ералаш». Поэтому она имеет право получать с него прибыль. Тем более что долю режиссера сегодня оценивают в 60 миллионов рублей, передает «Пятый канал».

Сама вдова Грачевского на «Ералаш» не претендует. Она отказалась от супружеской доли в пользу всех детей мужа, которых у Бориса было четверо, и это только официальных. На помощь в борьбе против Галины третьей жене пришла вторая супруга режиссера — Анна. Женщины объединились, чтобы выстоять против Галины Грачевской и сохранить наследство для своих детей: полуторагодовалого Филиппа и восьмилетней Василисы.