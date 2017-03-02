В Голливуде состоялась премьера сериала «Вражда» Райана Мерфи. Режиссер позвал в новый проект Джессику Лэнг и Сару Полсон, снявшихся в его «Американской истории ужасов», и еще пару интересных дам — Сьюзен Сарандон и Кэтрин Зету-Джонс, которые на премьере продемонстрировали свои достоинства.

Кэтрин Зета-Джонс надела платье с высоким разрезом и белым верхом с открытыми плечами, под которым не было бюстгальтера.

Сьюзен Сарандон в последнее время отдает предпочтение мужским и даже немного спортивным нарядам на красных дорожках. Неизменно одно — актриса любит демонстрировать свою пышную грудь. На этот раз Сарандон накинула на черное белье белый пиджак.

Сериал «Вражда» — это история соперничества двух величайших кинозвезд всех времен Джоан Кроуфорд и Бетт Дэвис. По сюжету, в ходе работы над психологическим триллером Роберта Олдрича «Что случилось с Бэби Джейн?» актрисы пытаются сжить друг друга со свету.

Фото: globallookpress.com