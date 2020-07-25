Биографы принца Гарри и Меган Маркл: другие члены королевской семьи завидовали их популярности

По информации источника, такая популярность совсем не устраивала других членов семьи. Это привело к тому, что родственники стали не только игнорировать идеи молодоженов, но и их самих. Однажды Гарри заявил одному из своих друзей, что не хочет просто «выходить из машины и махать публике», а настроен оказывать людям реальную помощь. Для этого пара была намерена открыть свой собственный офис в Виндзоре, который занимался бы всеми делами семьи Меган и Гарри. Принц обсуждал свои идеи с королевой и отцом - принцем Чарльзом, но не добился понимания. В воплощении всех инициатив ему было отказано. Не добившись от родственников признания своей самостоятельности, супруги решили отказаться от всех привилегий королевской семьи.

Это привело к еще большему накалу в отношениях между родственниками. Шестого января после возвращения из Канады Гарри и Меган хотели встретиться с королевой, но она отказала им, сказав, что будет готова принять пару только в конце месяца. Также в книге рассказывается, что на одном из приемов Гарри и Меган поприветствовали принца Уильяма и Кейт Миддлтон, но герцог и герцогиня Кембриджские почти никак не отреагировали на их приветствие. Уильям кивнул брату, а на его супргу вообще не обратил никакого внимания.

Принц Гарри - младший сын принца Чарльза, сына королевы Великобритании Елизаветы II. В 2018 году он женился на американской актрисе Меган Маркл, через год у пары родился сын Арчи. В 2020 году чета объявила, что намерена сложить с себя основные обязанности, связанные с королевской семьей, и будет добиваться финансовой самостоятельности.