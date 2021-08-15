passion.ru

Билли Айлиш заработала 30 млн долларов не достигнув 20-летнего возраста

19-летняя американская исполнительница и автор песен стремительно построила карьеру на музыкальном олимпе и стала одной из самых узнаваемых певиц современности. Буквально за пару лет состояние Айлиш выросло с геометрической прогрессией. Билли смогла обратить на себя внимание публики благодаря красивому вокалу и дерзким, иногда эпатажным образам.
Билли Айлиш заработала 30 млн долларов не достигнув 20-летнего возраста

Как сообщает Celebrity Net Worth на 2021 год капитал певицы составляет 30 млн долларов, хотя, она еще является несовершеннолетней по законам США.

Путь исполнительницы начался в 2016 году, когда на музыкальном сервисе SoundCloud она начала выкладывать собственные песни.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Билли Айлиш начала карьеру в 2016 году

Фото: Picture-alliance

Полноценный успех пришел к Билли после начала сотрудничества с Interscope Records и выхода трека «Bad Guy».

Билли Айлиш - No Time To Die (The BRIT Awards)

2019 год стал для Айлиш судьбоносным, «Bad Guy» попал и возглавил самый престижный для музыкантов чарт Billboard Hot 100.

В конце 2020 года звезда победила в четырех номинациях на премии «Грэмми» и забрала награды в категориях: лучший альбом, лучшая запись, лучшая песня и лучший новый исполнитель. До нее это делал только Кристофер Кросс в 1981 году.

Фото и видео: Picture-alliance

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram