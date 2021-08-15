Билли Айлиш заработала 30 млн долларов не достигнув 20-летнего возраста
Как сообщает Celebrity Net Worth на 2021 год капитал певицы составляет 30 млн долларов, хотя, она еще является несовершеннолетней по законам США.
Путь исполнительницы начался в 2016 году, когда на музыкальном сервисе SoundCloud она начала выкладывать собственные песни.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Picture-alliance
Полноценный успех пришел к Билли после начала сотрудничества с Interscope Records и выхода трека «Bad Guy».
2019 год стал для Айлиш судьбоносным, «Bad Guy» попал и возглавил самый престижный для музыкантов чарт Billboard Hot 100.
В конце 2020 года звезда победила в четырех номинациях на премии «Грэмми» и забрала награды в категориях: лучший альбом, лучшая запись, лучшая песня и лучший новый исполнитель. До нее это делал только Кристофер Кросс в 1981 году.
Фото и видео: Picture-alliance
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