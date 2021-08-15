Билли Айлиш заработала 30 млн долларов не достигнув 20-летнего возраста

Как сообщает Celebrity Net Worth на 2021 год капитал певицы составляет 30 млн долларов, хотя, она еще является несовершеннолетней по законам США.

Путь исполнительницы начался в 2016 году, когда на музыкальном сервисе SoundCloud она начала выкладывать собственные песни.