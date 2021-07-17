Билли Айлиш стыдно за свое прошлое из-за обвинений в расизме

Билли стыдно за многие свои действия и высказывания, которые она говорила будучи подростком. В тот период времени певица мыслила совершенно по-другому. «Тогда я сказала так много вещей, и совершенно не согласна с ними сейчас, и уже думаю по-другому», — отмечает Айлиш.

Самый большой резонанс вызвало видео в TikTok на котором певица несколько лет назад употребила расистское слово. «Независимо от моего невежества и возраста в то время, ничто не изменяет того факта, что это было больно. И за это мне очень жаль», — отмечает звезда.

Позже появлялось еще одно видео с Билли, где она якобы пародирует язык людей из стран Азии и насмехается над их акцентом. «Здесь я говорю глупой тарабарщиной выдуманным голосом…Это абсолютная тарабарщина, и я просто валяю дурака, и это не может подражать кому-либо или какому-либо языку, акценту или культуре», — добавляет Билли.

Айлиш поделилась, что очень страдает от недопонимания людей, от того, что такая публичность разбивает ей сердце. Певица осознает, что ее высказывания разные люди воспринимают по-разному.