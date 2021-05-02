Билли Айлиш появилась в откровенном и неожиданном для себя образе на обложке глянца
Фото: Global Look Press
Билли Айлиш появилась на обложке британского Vogue в эффектном, но очень необычном для себя образе. Билли, всегда напоминавшая «соседскую девчонку» в одежде оверсайз, не только появилась в женственном и даже винтажном стиле, но еще и поменяла прическу.
В фотосессии для журнала Билли Айлиш предстала блондинкой с копной завитых волос, и в элегантном пеньюаре пудрового оттенка.
Также на певице телесная латексная юбка и перчатки.
Интересно, что ранее она заявляла, что подобные съемки для нее неприемлемы. Причина – в комплексах и непринятии своего тела.
«Я никогда не чувствовала себя желанной. Иногда я одеваюсь как мальчишка, иногда — как чванливая девчонка. Часто чувствую себя загнанной в ловушку, которую создала собственными руками. Иногда мне кажется, что окружающие просто не воспринимают меня как женщину», – говорила она в интервью.
Фото: Global Look Press
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