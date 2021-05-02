Билли Айлиш появилась в откровенном и неожиданном для себя образе на обложке глянца

Билли Айлиш появилась на обложке британского Vogue в эффектном, но очень необычном для себя образе. Билли, всегда напоминавшая «соседскую девчонку» в одежде оверсайз, не только появилась в женственном и даже винтажном стиле, но еще и поменяла прическу.

В фотосессии для журнала Билли Айлиш предстала блондинкой с копной завитых волос, и в элегантном пеньюаре пудрового оттенка.

Также на певице телесная латексная юбка и перчатки.