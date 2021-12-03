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Перешла на темную сторону: Билли Айлиш удивила поклонников кардинальным преображением

Певица вернулась в тот цвет, с которым начинала свою карьеру. До этого артистка была яркой блондинкой. Однако новый образ оказался более взрослым и элегантным — от ярких кончиков певица решила отказаться.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Билли Айлиш предстала с темными волосами и отрезала челку

Фото: @billieeilish

Билли Айлиш снова кардинально поменяла имидж и предстала перед поклонниками с темными волосами. Кроме того, артистка отстригла челку.

Напомним, что с темными волосами молодая певица начинала свою карьеру — на сцену она выходила в эффектном образе с окрашенными в зеленый оттенок кончиками волос.

А в марте звезда неожиданно кардинально преобразилась — певица стала блондинкой. Вместе с имиджем стал другим и ее стиль — вместо дерзких подростковых образов певица начала примерять элегантные и женственные наряды. Весной кардинальные изменения Билли оценили не все, ведь новый образ оказался слишком далек от того, к которому привыкли фанаты. А российские поклонники даже разглядели в любимой артистке копию певицы Ирины Аллегровой.

Поклонники Айлиш неоднозначно отреагировали на новый образ — некоторые порадовались ее возвращению в темный цвет, другие посетовали, что едва успели привыкнуть к светлым волосам звезды. Однако в комментариях появилось немало комплиментов новому образу певицы.

Фото: Instagram

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