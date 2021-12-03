Перешла на темную сторону: Билли Айлиш удивила поклонников кардинальным преображением
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @billieeilish
Билли Айлиш снова кардинально поменяла имидж и предстала перед поклонниками с темными волосами. Кроме того, артистка отстригла челку.
Напомним, что с темными волосами молодая певица начинала свою карьеру — на сцену она выходила в эффектном образе с окрашенными в зеленый оттенок кончиками волос.
А в марте звезда неожиданно кардинально преобразилась — певица стала блондинкой. Вместе с имиджем стал другим и ее стиль — вместо дерзких подростковых образов певица начала примерять элегантные и женственные наряды. Весной кардинальные изменения Билли оценили не все, ведь новый образ оказался слишком далек от того, к которому привыкли фанаты. А российские поклонники даже разглядели в любимой артистке копию певицы Ирины Аллегровой.
Поклонники Айлиш неоднозначно отреагировали на новый образ — некоторые порадовались ее возвращению в темный цвет, другие посетовали, что едва успели привыкнуть к светлым волосам звезды. Однако в комментариях появилось немало комплиментов новому образу певицы.
Фото: Instagram