Перешла на темную сторону: Билли Айлиш удивила поклонников кардинальным преображением

Билли Айлиш снова кардинально поменяла имидж и предстала перед поклонниками с темными волосами. Кроме того, артистка отстригла челку.

Напомним, что с темными волосами молодая певица начинала свою карьеру — на сцену она выходила в эффектном образе с окрашенными в зеленый оттенок кончиками волос.