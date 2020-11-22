Билл Гейтс рассказал о неизбежности новой пандемии

Билл Гейтс предупредил, что в скором времени человечество ждет появление новой пандемии. Об этом он рассказал в подкасте, посвященном последствиям COVID-19 и опубликованном на GatesNotes. «Да. И нам повезет, если это случится лет через двадцать», — ответил Гейтс на вопрос о том, следует ли людям готовиться к новым испытаниям в ближайшее время. Миллиардер добавил, что есть сценарий, при котором эти события могут произойти через три года, однако в следующий раз люди будут более «подготовленными», выработав определенные алгоритмы по введению карантина и тестированию потенциальных носителей инфекции, поэтому вся подготовка будет оперативной и слаженной.

В обсуждении также приняли участие главный инфекционист США Энтони Фауч и актриса Рашида Джонс, которые высказали свое мнение по поводу пандемии COVID-19 и о возможных последствиях данного вируса для мира.

Ранее Билл Гейтс заявил, что ситуация с коронавирусом ухудшится в ближайшее время: «В холодное время вирус размножается быстрее, ведь мы больше времени находимся в помещении, что для нас не очень хорошо. Кроме того, возникает определенная усталость, нам приходится держаться подальше от друзей и соблюдать определенные меры безопасности». Напомним, что всего в мире с начала пандемии выявлено около 58,5 млн заболевших, около 40,5 млн человек выздоровели, а более 1 млн пациентов умерли. В России на 22 ноября зафиксирован 24581 новый случай заражения COVID-19.