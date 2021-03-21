Билан похвастался новым внедорожником под цвет волос за 5 миллионов рублей

Кстати, за последний год Дима Билан несколько раз экспериментировал со внешностью. Осенью он предстал с ярко-красными волосами. Тогда его раскритиковали за поведение как подростка и внешность, якобы не соответствующую взрослому артисту. «Мы сами выбираем, в каких красках жить. Это так круто решаться на такие перемены и жить так, как ты хочешь. Ну а для кого-то ежедневная серость — норма», — парировал он.