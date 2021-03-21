Билан похвастался новым внедорожником под цвет волос за 5 миллионов рублей
Фото: @bilanofficiall / Instagram
39-летний певец Дима Билан поделился новым фото и похвастался покупкой дорогостоящей машины. Для личного транспорта он выбрал популярную сейчас модель авто Cadillac XT6, стоимость которого начинает с 5 миллионов рублей. Судя по всему, Дима Билан решил выбрать авто под цвет волос, которые с недавних пор приобрели платиновый оттенок. Под фото звезда написал: «Начался веселый период — работа каждый день! Обожаю быть в движении, комфорте и безопасности!».
Кстати, за последний год Дима Билан несколько раз экспериментировал со внешностью. Осенью он предстал с ярко-красными волосами. Тогда его раскритиковали за поведение как подростка и внешность, якобы не соответствующую взрослому артисту. «Мы сами выбираем, в каких красках жить. Это так круто решаться на такие перемены и жить так, как ты хочешь. Ну а для кого-то ежедневная серость — норма», — парировал он.
Фото: @bilanofficiall / Instagram
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