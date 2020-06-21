«Билан больше не первый»: зрители «лишили» артиста победы на «Евровидении-2008» по итогам нового голосования

Билан же, напротив, новость комментировать никак не стал. Да и зачем? В 2008 году он по праву стал победителем конкурса, и этот титул у него уже никто не сможет забрать.

Дима Билан - российский певец. Исполнитель дважды представлял Россию на конкурсе «Евровидение». В 2006 году он почти покорил Европу с песней «Never Let You Go», оказавшись на втором месте, но не сдался и через два года заставил публику отдать большинство голосов ему, исполнив на сцене свой хит «Believe».