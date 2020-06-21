«Билан больше не первый»: зрители «лишили» артиста победы на «Евровидении-2008» по итогам нового голосования
Фото: Globallookpress/Komsomolskaya Pravda
На официальном Youtube-канале главного европейского песенного конкурса появился проект #EurovisionAgain. Таким образом организаторы мероприятия решили поднять настроение публике, а заодно посмотреть, поменялись бы итоги конкурса, если бы песни предыдущих лет участвовали в голосовании сегодня. Оказалось, что вкусы зрителей в 2020 году действительно изменились. По итогам голосования, которое проходило прямо на Youtube во время трансляции шоу за 2008 год, победителем стал вовсе не Дима Билан. Исполнитель из России оказался только на 9 месте.
Зато лидером отбора стала певица Ани Лорак, которая в 2008 году представляла Украину. Песню «Shady Lady» зрители оценили как лучшую. Напомним, в 2008 году исполнительница заняла на конкурсе второе место. Сама Ани Лорак очень обрадовалась новому выбору публики и даже разместила у себя в Инстаграм пост об этом событии.
Билан же, напротив, новость комментировать никак не стал. Да и зачем? В 2008 году он по праву стал победителем конкурса, и этот титул у него уже никто не сможет забрать.
Дима Билан - российский певец. Исполнитель дважды представлял Россию на конкурсе «Евровидение». В 2006 году он почти покорил Европу с песней «Never Let You Go», оказавшись на втором месте, но не сдался и через два года заставил публику отдать большинство голосов ему, исполнив на сцене свой хит «Believe».
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: YouTube
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