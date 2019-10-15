Бил маму, беременную жену и любовницу: 34-летний Бари Алибасов-младший взялся за старое?

«В январе в Калининграде у Алибасова-младшего появилась дочь. В этот же период он загулял с Марией Клюевой. В марте ребята переехали в Москву, жили в его квартире, хорошо проводили время. Маша жалуется мне, что Бари поднимал на нее руку чуть ли не с первого дня их отношений. 23 сентября Алибасов-младший сильно избил девушку. Конфликт разгорелся из-за того, что на съемки передачи «На самом деле» приехала мама Бари. Маша предложила женщине остаться, однако это не понравилось Бари, который впоследствии поднял руку как на маму, так и на Машу. Дома, в Калининграде, Клюева прошла судмедэкспертизу. Я, как юрист, могу сказать, что побои не такие уж и серьезные, поэтому советую сторонам помириться. Лучше всего Алибасову-младшему выплатить Маше компенсацию и договориться полюбовно. А вообще бить женщин категорически нельзя», — цитирует «СтарХит» слова адвоката пострадавшей.