Орхидеи и вуаль: Оксана Федорова удивила поклонников фотографией в свадебном платье

Оксана Федорова отдыхает с семьей на морском побережье. Там Оксана устроила необычную фотосессию – в разлетающемся белоснежном платье и шляпке с вуалью и орхидеями. «Лето в самом разгаре, а это значит, мы можем наслаждаться солнцем, морским бризом, свежей зеленью, ягодами и , конечно, красивыми кадрами», - написала Федорова (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).