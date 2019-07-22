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Орхидеи и вуаль: Оксана Федорова удивила поклонников фотографией в свадебном платье

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Оксана Федорова

Фото: Instagram
Телеведущая и королева красоты позировала в белоснежном наряде на фоне моря.

Оксана Федорова отдыхает с семьей на морском побережье. Там Оксана устроила необычную фотосессию – в разлетающемся белоснежном платье и шляпке с вуалью и орхидеями. «Лето в самом разгаре, а это значит, мы можем наслаждаться солнцем, морским бризом, свежей зеленью, ягодами и , конечно, красивыми кадрами», - написала Федорова (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Многим подписчикам бывшей королевы красоты понравился ее образ невесты.

«Из пены морской!!»,

«Оригинальная воздушная шляпка, и образ легкий и светлый, как и должно быть на душе»,

«Любимая русалочка», - написали Оксане поклонники.

Но некоторые поклонники Федоровой раскритиковали ее за необычный образ.

«Очередной ужасный наряд! Бесвкусица!»,

«нет такое мне не нра»,

«Неудачный наряд:1. Без нижнего белья- это вульгарно;2. Первое впечатление от фото, что опять под венец;3. Балахон скрывает красивую фигуру», - последовала критика.

А вам понравился «свадебное» платье Оксаны?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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