В январе 25-летняя дочь Валерия Меладзе Инга тайно вышла замуж за обозревателя телеканала «Аль-Джазира» Нури Вергезе.

Скромная церемония, на которой присутствовали всего лишь 16 человек, прошла в Великобритании. Для остальных же молодожены решили устроить роскошное торжество в Марокко, на берегу озера в пустыне Сахара, которое состоится уже совсем скоро.

Публикация от Inga Meladze (@ingameladze) Янв 25 2017 в 11:48 PST

По традиции, Инга решила устроить незабываемый девичник. Вместе с лучшими подругами она улетела на греческий остров Миконос, где на берегу моря организовала шумную вечеринку в ярких купальниках.

«На то они и есть - лучшие друзья, чтобы организовывать лучший девичник», - поделилась своими впечатлениями от праздника Инга.