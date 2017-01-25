Безупречные фигуры и яркие купальники: старшая дочь Валерия Меладзе устроила шумный девичник на берегу моря
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В январе 25-летняя дочь Валерия Меладзе Инга тайно вышла замуж за обозревателя телеканала «Аль-Джазира» Нури Вергезе.
Скромная церемония, на которой присутствовали всего лишь 16 человек, прошла в Великобритании. Для остальных же молодожены решили устроить роскошное торжество в Марокко, на берегу озера в пустыне Сахара, которое состоится уже совсем скоро.
По традиции, Инга решила устроить незабываемый девичник. Вместе с лучшими подругами она улетела на греческий остров Миконос, где на берегу моря организовала шумную вечеринку в ярких купальниках.
«На то они и есть - лучшие друзья, чтобы организовывать лучший девичник», - поделилась своими впечатлениями от праздника Инга.
Стоит отметить, что на первой свадьбе дочери Валерию Меладзе попасть не удалось. Тогда артист заявил: «Я эту свадьбу не признаю! Пока мы не напьемся». Мужа наследницы Валерий считает хорошим и надежным парнем, даже несмотря на то, что общение с ним дается певцу нелегко из-за языкового барьера.
Фото: instagram.com