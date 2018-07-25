Безупречное тело, любимый мужчина и счастливые дети: Дженнифер Лопес с размахом отметила 49-летие

Джей Ло — 49, но кто скажет? Звезда выглядит как минимум на 20 лет моложе. Она в очередной раз доказала этот факт, опубликовав в своем микроблоге пару снимков с вечеринки по поводу своего дня рождения.

Дженнифер позирует в откровенном бикини, демонстрируя идеальный пресс, пышный бюст и упругие бедра. Рядом с ней — возлюбленный, экс-бейсболист Алекс Родригес, 10-летняя дочь Эмма, а также другие родные.