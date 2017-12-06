«Безупречная»: Елена Перминова в полупрозрачном костюме восхитила длинными ногами
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Модель поделилась свежим снимком в своем Instagram
31-летняя модель Елена Перминова восхищает стройной фигурой, сохранившейся после рождения троих детей. Будучи частой гостьей различных модных мероприятий, Елена подбирает изысканные аутфиты, подчеркивающие достоинства ее фигуры. Так, некоторое время назад модель поделилась в блоге новой фотографией с одного из последних светских выходов.
На снимке Елена позирует в полупрозрачном брючном костюме, во всей красе демонстрирующем ее длинные ноги.
Фолловеры высоко оценили образ модели: «Вы единственный человек на которого не могу насмотреться ☺️ Раньше думала что идеальных не существует, но как увидела Вас, то поняла что это ОНА! Та самая! Идеальная и неповторимая, не такая как все! 🌸», «Лена, вы как всегда -Звезда 🌟», «Великолепно», «Безупречная!», «Очень, очень 👍🌺красивая, горжусь , что есть красавицы в Русских селеньях.....👍❤️», «Вы невероятная!»
А вам нравится этот образ Елены Перминовой?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)
Фото: instagram