Модель поделилась свежим снимком в своем Instagram

31-летняя модель Елена Перминова восхищает стройной фигурой, сохранившейся после рождения троих детей. Будучи частой гостьей различных модных мероприятий, Елена подбирает изысканные аутфиты, подчеркивающие достоинства ее фигуры. Так, некоторое время назад модель поделилась в блоге новой фотографией с одного из последних светских выходов.

На снимке Елена позирует в полупрозрачном брючном костюме, во всей красе демонстрирующем ее длинные ноги.