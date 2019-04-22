«Безумно вас люблю»: Наталья Фриске показала архивный снимок с родителями и Жанной

В воскресенье, 21 апреля, Наталья Фриске отметила 33-й день рождения. В честь своего праздника она показала в Instagram ретро-снимок, на котором вся семья в сборе – родители и обе маленькие дочки.

«Родители, спасибо вам за жизнь. Спасибо за все что вы мне дали. Ближе вас у меня нет никого. Я безумно вас люблю», - написала Наталья Фриске (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Подписчики дружно поздравили девушку с праздником: «Огромного счастья хорошему человечку», «Будь счастлива и здорова», «Крепкого здоровья».