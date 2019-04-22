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«Безумно вас люблю»: Наталья Фриске показала архивный снимок с родителями и Жанной

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Семья Фриске, конец 80-х

Фото: Instagram
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Публикацию она сделала в честь своего дня рождения.

В воскресенье, 21 апреля, Наталья Фриске отметила 33-й день рождения. В честь своего праздника она показала в Instagram ретро-снимок, на котором вся семья в сборе – родители и обе маленькие дочки.

«Родители, спасибо вам за жизнь. Спасибо за все что вы мне дали. Ближе вас у меня нет никого. Я безумно вас люблю», - написала Наталья Фриске (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Подписчики дружно поздравили девушку с праздником: «Огромного счастья хорошему человечку», «Будь счастлива и здорова», «Крепкого здоровья».

На странице Фриске-младшей в Instagram часто появляются семейные снимки: с родителями и со знаменитой сестрой. Пару недель назад Наталья поздравила племянника Платона с днем рождения. Сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева исполнилось уже шесть лет.

«Мой маленький принц, с твоим днем тебя. Очень скучаем по тебе. Пусть тебя окружают только добрые и искрение люди. Я люблю тебя», - написала любящая тетя. Правда, лично поздравить малыша возможности не было. Отец всячески ограждает его от общения с родственниками Жанны Фриске. И конфликт длится уже годы.

Напомним, Жанны Фриске не стало 15 июня 2015 года, певица долго боролась с тяжелым заболеванием. В юные годы ее сестра Наталья также пыталась строить певческую карьеру, одно время она даже была солисткой группы «Блестящие». Но вскоре девушка поняла, что шоу-бизнес не для нее. Сейчас Наталья работает косметологом.

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Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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