Безрукова в ярко-розовом костюме, Захарова в кожаных брюках и другие звезды на кинопремьере
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Фильм зрителям представили сыгравшие в нем Иван Стебунов, Кристина Бабушкина, Шамиль Хаматова, Дарья Белоусова и режиссер Полина Ольденбург. Первыми картину оценили Ирина Безрукова, Елена Захарова, Анна Чурина, Алена Чехова, Елена Борщева и многие другие.
Ирина Безрукова позировала фотографам в брючном костюме ярко-розового цвета, который дополнила атласной рубашкой и черным замшевыми ботильонами.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Елена Захарова подчеркнула фигуру обтягивающими черными кожаными брюками и вязаной водолазкой с разрезами на плечах.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Анна Чурина продемонстрировала скромный элеганный образ — черную водолазку и широкие брюки в клетку в сочетании с ботильонами с острыми мысами.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Дана Борисова и Катя Лель появились в кинотеатре с подросшими дочерьми Полиной и Эмилией.
По сюжету, журналист Герман Крылов (Шамиль Хаматов) во время расследования выходит на корпорацию под названием Ad libitum, президент которой (Игорь Петренко) намекает репортеру, что они могут исполнить любое его желание. Например, подарить ему девушку, в которую влюбляются все (Дарья Белоусова). Журналист соглашается...
В кинотеатрах фильм начнут показывать 21 января, купить билеты можно здесь.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!