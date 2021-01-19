Безрукова в ярко-розовом костюме, Захарова в кожаных брюках и другие звезды на кинопремьере

По сюжету, журналист Герман Крылов (Шамиль Хаматов) во время расследования выходит на корпорацию под названием Ad libitum, президент которой (Игорь Петренко) намекает репортеру, что они могут исполнить любое его желание. Например, подарить ему девушку, в которую влюбляются все (Дарья Белоусова). Журналист соглашается...

В кинотеатрах фильм начнут показывать 21 января, купить билеты можно здесь.