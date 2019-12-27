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Безрукова в сверкающем платье с декольте, Хлынина в нежном наряде и другие звезды на благотворительном вечере

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Безрукова

Фото: Пресс-служба

26 декабря состоялся благотворительный вечер «Сон в зимнюю ночь» в поддержку Фонда Константина Хабенского.

В преддверии Нового года российские звезды собрались вместе, чтобы подарить чудо подопечным Фонда Константина Хабенского. Четвертый благотворительный вечер «Сон в зимнюю ночь» собрал 4,75 млн рублей – рекордную сумму за все время существования проекта. Средства уже переданы в Фонд Хабенского. Благодаря им дети с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга получат своевременную медицинскую помощь и шанс на выздоровление.

Константин Хабенский

Фото: Пресс-служба

Развлекательную программу открыл номер певицы Марии Балак и детского коллектива театра-студии «Непоседы». Также перед гостями выступила кавер-группа SoldOut. Во время мероприятия звезды читали со сцены всеми любимые детские произведения, такие как «В стране невыученных уроков», «О фее снов», «Серебряное копытце» и другие. Агата Муцениеце выбрала русскую народную сказку «Морозко», Таисия Вилкова – «богатырскую» поэму А.С.Пушкина «Руслан и Людмила», а Зоя Бербер – трогательный святочный рассказ Г.Х.Андерсена «Девочка со спичками».

Юлия Хлынина

Фото: Пресс-служба

Ведущий мероприятия Антон Киселев вместе с приглашенными звездами провел розыгрыш билетов на моноспектакль «Контрабас» с участием Константина Хабенского, пригласительных на шоу Comedy Club и других лотов. Специально для благотворительного аукциона бренд одежды Кети Топурии KETIone выпустил два свитшота. В качестве принта были использованы рисунки подопечных Фонда Хабенского. Мероприятие поддержали Екатерина Варнава, Михаил Башкатов, Юлия Хлынина, Сергей Бурунов, Юлия Топольницкая, Ирина Безрукова, Антон Богданов, Марина Кравец. Официальную часть вечера завершило выступление Артура Пирожкова с хитами «Зацепила меня» и «Она решила сдаться».

Фото: пресс-служба

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