Безрукова в сверкающем платье с декольте, Хлынина в нежном наряде и другие звезды на благотворительном вечере

В преддверии Нового года российские звезды собрались вместе, чтобы подарить чудо подопечным Фонда Константина Хабенского. Четвертый благотворительный вечер «Сон в зимнюю ночь» собрал 4,75 млн рублей – рекордную сумму за все время существования проекта. Средства уже переданы в Фонд Хабенского. Благодаря им дети с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга получат своевременную медицинскую помощь и шанс на выздоровление.