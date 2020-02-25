Российские звезды собрались на вечеринке с интригующим названием «Secret Queens Party: Во власти женщин», на которой они прошлись по красной ковровой дорожке в образах спецагентов и героев шпионских фильмов. Гостями мероприятия стали Ирина Безрукова, Валерия с Иосифом Пригожиным, Эвелина Бледанс и другие. Трио очаровательных вокалисток группы Queens, знакомое зрителям яркими выступлениями на концертах, исполнило совместные композиции с Николаем Басковым («Мой король») и Витасом («Звенит январская вьюга»). Фото: пресс-службаПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!