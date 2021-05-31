Безрукова в образе спорт-шик, Лель с дочкой и другие гости на юбилее актера Игоря Скрипко

Среди гостей на празднике присутствовали Андрей Малахов, Ирина Хакамада, Вячеслав Манучаров, Анастасия Макеева, Митя Фомин , Катя Лель, Ирина Круг, Наталья Гулькина, Ирина Безрукова, Теона Дольникова, Иван Николаев, Игорь Чапурин, Анастасия Денисова, Максим Дунаевский, Екатерина Рождественская, Екатерина Волкова, Поля Полякова, Мария Романова, Максим Щеголев, Александр Песков, Анна Якунина, Нелли Уварова, Вячеслав Гришечкин и другие знаменитости.

Актриса Ирина Безрукова для вечера в театре выбрала образ спорт-шик. Она пришла поздравить именинника в ярко-красном спортивном костюме. А экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова появилась на публике в костюме цвета фуксии — с жакетом и мини-юбкой.

Катя Лель посетила праздник с 12-летней дочерью Эмилией. Артистка с ярко-красными волосами надела брючный костюм лимонного цвета и крупные украшения. Дочь певицы - удобную подростковую одежду: джинсовые юбку и куртку.