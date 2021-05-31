Безрукова в образе спорт-шик, Лель с дочкой и другие гости на юбилее актера Игоря Скрипко
30 мая на основной сцене театра состоялся капустник в честь именинника Игоря Скрипко. Гости праздника также увидели спектакль «Амадей», поставленный в память об Олеге Табакове.
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Фото: Игорь Шумилов/ Пресс-служба
Среди гостей на празднике присутствовали Андрей Малахов, Ирина Хакамада, Вячеслав Манучаров, Анастасия Макеева, Митя Фомин , Катя Лель, Ирина Круг, Наталья Гулькина, Ирина Безрукова, Теона Дольникова, Иван Николаев, Игорь Чапурин, Анастасия Денисова, Максим Дунаевский, Екатерина Рождественская, Екатерина Волкова, Поля Полякова, Мария Романова, Максим Щеголев, Александр Песков, Анна Якунина, Нелли Уварова, Вячеслав Гришечкин и другие знаменитости.
Актриса Ирина Безрукова для вечера в театре выбрала образ спорт-шик. Она пришла поздравить именинника в ярко-красном спортивном костюме. А экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова появилась на публике в костюме цвета фуксии — с жакетом и мини-юбкой.
Катя Лель посетила праздник с 12-летней дочерью Эмилией. Артистка с ярко-красными волосами надела брючный костюм лимонного цвета и крупные украшения. Дочь певицы - удобную подростковую одежду: джинсовые юбку и куртку.
Фото: Игорь Шумилов/ Пресс-служба
Звезда 1990-х, экс-солистка «Миража» Наталья Гулькина поздравляла Игоря Скрипко в лаконичном платье цвета топленого молока с черными вставками.
Фото: Игорь Шумилов/ Пресс-служба
Игорь Скрипко родился 30 мая 1991 года в Сызрани. О карьере актера он мечтал с детства. В 2013 году окончил ГИТИС (мастерская Алексея Бородина). Игорь Скрипко снялся в 24 фильмах и исполнил множество ролей в театре.
Фото: Игорь Шумилов/ Пресс-служба
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