Безрукова страдает бессонницей, Понарошку вспоминает бывшего: события из жизни звезд 26-27 марта

Ирина Безрукова борется с бессонницей. Актриса театра и кино призналась, что ей трудно заснуть ночью, и попросила подписчиков помочь советами. Поклонники артистки порекомендовали ей совершенно различные способы: кто-то советует Ирине принять расслабляющую ванну и налить чай с медом, а кто-то включить трилогию «Сумерки».

Телеведущая Ирена Понарошку поделилась с подписчиками песней Jamiroquai We Can Do It и рассказала, как много значит для нее эта композиция. Понарошку призналась, что несколько лет назад бывший муж звезды отправил ей эту песню. На тот момент пара находилась на грани развода и пыталась спасти отношения. «Песня называется «We can do it» — и мы оба верили, что сможем все починить. Не смогли, но песня от этого хуже не стала. Я люблю ее всем сердцем и дарю вам!» — написала Ирена.

Мария Погребняк составила компанию сыну на тренировке по большому теннису. Модель и супруга футболиста Павла Погребняка гордится успехами наследника и мечтает, чтобы он пошел по стопам отца и стал успешным спортсменом.