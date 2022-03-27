Безрукова страдает бессонницей, Понарошку вспоминает бывшего: события из жизни звезд 26-27 марта
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Ирина Безрукова борется с бессонницей. Актриса театра и кино призналась, что ей трудно заснуть ночью, и попросила подписчиков помочь советами. Поклонники артистки порекомендовали ей совершенно различные способы: кто-то советует Ирине принять расслабляющую ванну и налить чай с медом, а кто-то включить трилогию «Сумерки».
Телеведущая Ирена Понарошку поделилась с подписчиками песней Jamiroquai We Can Do It и рассказала, как много значит для нее эта композиция. Понарошку призналась, что несколько лет назад бывший муж звезды отправил ей эту песню. На тот момент пара находилась на грани развода и пыталась спасти отношения. «Песня называется «We can do it» — и мы оба верили, что сможем все починить. Не смогли, но песня от этого хуже не стала. Я люблю ее всем сердцем и дарю вам!» — написала Ирена.
Мария Погребняк составила компанию сыну на тренировке по большому теннису. Модель и супруга футболиста Павла Погребняка гордится успехами наследника и мечтает, чтобы он пошел по стопам отца и стал успешным спортсменом.
Мария Погребняк на тренировке сына
Сергей Безруков поделился архивным детским фото с отцом. Артист поздравил коллег с Днем театра, который отмечается 27 марта, и вспомнил, как с самого детства любил ходить на спектакли вместе с папой. «Помню, мне было лет 5, а то и меньше, когда отец впервые начал брать меня на свои спектакли в Театр им. Пушкина. Мы выходили из метро, шли по бульвару, заходили в проходную, а дальше меня отводили смотреть или в ложу, или прямо между кулис, где мне ставили стул», — рассказал Безруков.
Кристина Орбакайте вернулась к работе и отправилась на гастроли по России. Певица тоже поздравила коллег с Днем театра. Совсем недавно артистка приняла участие в одном из спектаклей в «Современнике».
Анфиса Чехова продолжает делиться роскошными видами из отпуска. Телеведущая находится на излюбленном туристами со всего света острове Бали. Знаменитость успела заснять красивый розовый закат, который является одной из визитных карточек индонезийского рая.
Анфиса Чехова отдыхает на Бали
Рената Литвинова отдыхает в Европе и не устает радовать поклонников ежедневными стильными образами. Актриса и режиссер позирует в черном total образе от своего излюбленного бренда Balenciaga. Звезда примерила платье с ремнем на талии, сапоги на шпильке и массивные очки.
Екатерина Волкова поделилась своими мыслями на тему того, что для нее значит театр. «Театр — это другая реальность, в которой можно прожить несколько жизней, полюбить много раз, умереть и воскреснуть вновь, пережить катарсис и войти в реальность совершенно другим человеком, лучше».
Мишель Серова провела воскресенье за просмотром своих музыкальных работ. Дочь знаменитого певца Александра Серова успела выпустить три собственных клипа и выступить на многих музыкальных площадках. «Знаете, я везде такая разная. Столько всего уже успела попробовать. И я вам скажу это интересный опыт», — поделилась мыслями Мишель.
Анна Семенович готовится к выступлению на онлайн-концерте «Жара Lite» и успешно репетирует за кулисами вместе с танцовщицами. Экс-солистка группы «Блестящие» показала дерзкий образ с черным коротким пиджаком, прозрачными брюками в сетку и шляпой.
Анна Семенович
Телеведущая и певица Ольга Бузова каждый день рассказывает подписчикам о праздниках. Сегодняшний день не стал исключением — Ольга, как и многие артисты, поздравила коллег с Днем театра и рассказала, что выступает на сцене уже с 2010 года. «Всех, кто имеет к нему отношение, и себя поздравляю. Я уже играла в театре с 2010 года».
Алена Шишкова поделилась рецептом полезных вафель. Так как модель активно следит за своей фигурой, она предпочитает чаще всего готовить сама, чтобы видеть, из чего состоит ее завтрак или обед. «1 яйцо, 5 ст. ложек овсяных хлопьев, 1 ч. ложка растительного масла, 25 мл воды, щепотка соды, 1 ч. ложка протеина. Все хорошенько перемешиваем, выливаем в вафельницу и, когда будет готово, посыпаем сверху ягодками. Я еще для аромата смазала ее слегка кокосовым маслом».
Катя Лель посвятила субботний день массажу и расслабляющим спа-процедурам. Исполнительница хита «Мой мармеладный» рассказала поклонникам, как важно уметь находить время на себя и уход за телом.
Фото: соцсети, Global Look Press