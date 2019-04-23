Безрукова с дерзкой укладкой, Бондарчук в стильном костюме с нежными розами и другие звезды на вечере итальянского кино

Гостей в кинотеатре «Москва» встречала идейный вдохновитель и хозяйка мероприятия, главный редактор Hello! Светлана Бондарчук. По традиции, на вечере в неформальной обстановке собрались звезды кино и шоу-бизнеса, а также члены международного жюри фестиваля, в числе которых были Ксения Раппопорт, Ирина Безрукова, Надежда Сысоева и знаменитый южнокорейский режиссер Ким Ки Дук, ставший председателем жюри ММКФ-2019.
Фото: Starface
Темами предыдущих вечеров были «Картины о любви», «Мужчина и женщина», «Музыка в кино», «Фильмы нашего времени», а на этот раз в центре внимания оказалось итальянское кино в стиле dolce vita. Светлана Бондарчук вместе с командой журнала и Джованни Бастьянелли, директором Национальным агентства Италии по туризму ENIT, представила гостям несколько коротких метров из киноальманаха «Italian Best Shorts 3: Итальянские фантазии», прокат которых в России запланирован на 2 мая.
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Текст: Ангелина Нежная
Фото: Starface