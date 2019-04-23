Безрукова с дерзкой укладкой, Бондарчук в стильном костюме с нежными розами и другие звезды на вечере итальянского кино

Темами предыдущих вечеров были «Картины о любви», «Мужчина и женщина», «Музыка в кино», «Фильмы нашего времени», а на этот раз в центре внимания оказалось итальянское кино в стиле dolce vita. Светлана Бондарчук вместе с командой журнала и Джованни Бастьянелли, директором Национальным агентства Италии по туризму ENIT, представила гостям несколько коротких метров из киноальманаха «Italian Best Shorts 3: Итальянские фантазии», прокат которых в России запланирован на 2 мая.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Ангелина Нежная

Фото: Starface