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Безрукова с дерзкой укладкой, Бондарчук в стильном костюме с нежными розами и другие звезды на вечере итальянского кино

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ирина Безрукова

Фото: Starface
В рамках Московского международного кинофестиваля состоялся вечер итальянского кино, организованный журналом Hello!.

Гостей в кинотеатре «Москва» встречала идейный вдохновитель и хозяйка мероприятия, главный редактор Hello! Светлана Бондарчук. По традиции, на вечере в неформальной обстановке собрались звезды кино и шоу-бизнеса, а также члены международного жюри фестиваля, в числе которых были Ксения Раппопорт, Ирина Безрукова, Надежда Сысоева и знаменитый южнокорейский режиссер Ким Ки Дук, ставший председателем жюри ММКФ-2019.

Ким Ки Дук и Екатерина Вуличенко

Фото: Starface

Темами предыдущих вечеров были «Картины о любви», «Мужчина и женщина», «Музыка в кино», «Фильмы нашего времени», а на этот раз в центре внимания оказалось итальянское кино в стиле dolce vita. Светлана Бондарчук вместе с командой журнала и Джованни Бастьянелли, директором Национальным агентства Италии по туризму ENIT, представила гостям несколько коротких метров из киноальманаха «Italian Best Shorts 3: Итальянские фантазии», прокат которых в России запланирован на 2 мая.

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Текст: Ангелина Нежная

Фото: Starface

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