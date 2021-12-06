Безрукова трогательно поздравила покойного сына с днем рождения: «Спасибо, что выбрал меня»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
6 декабря 2021 года Андрею Ливанову могло бы исполниться 32 года. Ирина Безрукова поздравила своего покойного сына в социальной сети Instagram, опубликовав их совместные архивные кадры и написав трогательный пост. «6 декабря… Самый счастливый день в моей жизни, в этот день родился ты, мой Андрюша», — обратилась она к сыну.
56-летняя актриса рассказала о том, как сын при жизни все время дарил ей цветы. Эта привычка появилась у него еще в детстве. Один из последних цветков Безрукова хранит до сих пор и трепетно его оберегает. «Подаренная тобой орхидея зацветает ко Дню матери, цветет в день твоего рождения и продолжает цвести на Новый год. Такое вот чудо», — делится Ирина.
«Спасибо, родной, за свет, за мудрость и чистоту души, с которой я могла соприкасаться целых 25 лет. Спасибо за то, что выбрал меня. Спасибо, что был все время рядом и дома, и в путешествиях, и в работе. Что был мне сыном, другом и терпеливым учителем. Тебе всегда будет 25. А я в свои годы только стремлюсь хоть немного дотянуться до твоего света, до твоей мудрости, внутренней зрелости, душевной гармонии и простоты», — поблагодарила сына она.
Андрей Ливанов умер в 25-летнем возрасте в 2015 году. Молодой человек поскользнулся на плитке в ванной и скончался от сильного удара головой. Это был единственный ребенок Ирины Безруковой, появившийся на свет в первом браке с актером Игорем Ливановым.
Фото: Instagram, Global Look press