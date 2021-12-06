Безрукова трогательно поздравила покойного сына с днем рождения: «Спасибо, что выбрал меня»

6 декабря 2021 года Андрею Ливанову могло бы исполниться 32 года. Ирина Безрукова поздравила своего покойного сына в социальной сети Instagram, опубликовав их совместные архивные кадры и написав трогательный пост. «6 декабря… Самый счастливый день в моей жизни, в этот день родился ты, мой Андрюша», — обратилась она к сыну.

56-летняя актриса рассказала о том, как сын при жизни все время дарил ей цветы. Эта привычка появилась у него еще в детстве. Один из последних цветков Безрукова хранит до сих пор и трепетно его оберегает. «Подаренная тобой орхидея зацветает ко Дню матери, цветет в день твоего рождения и продолжает цвести на Новый год. Такое вот чудо», — делится Ирина.