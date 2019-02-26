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Безрукова и Глинников против Лариной и Пахомова: объявлены участники нового «Последнего героя»

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Илья Глинников

Фото: Instagram
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2 марта на телеканале ТВ-3 стартует реалити-шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов».

Около месяца назад известные актеры и участники шоу «Битва экстрасенсов» разных лет отправились на филиппинский остров Палаван, чтобы побороться за главный приз в проекте «Последний герой». Но тогда еще было секретом, кто именно будет распределен по двум племенам — это стало известно лишь на днях.

Итак, в племя актеров вошли Юлия Александрова, Ирина Безрукова, Илья Глинников, Роман Маякин, Наталия Медведева, Артур Смольянинов, Артем Сучков и Анфиса Черных. А в племени экстрасенсов — Денис Высоцкий, Виктория Комахина, Николь Кузнецова, Татьяна Ларина, Аида Мартиросян, Сергей Пахомов, Иван Шабанов и Намтар Энзигаль.

Ведущей проекта стала актриса Яна Троянова. «Приветствую вас, мои герои! — с такими словами обратилась она к съемочной группе шоу, представляя их участникам. — Это реально невероятные люди! Они могут по полдня стоять в воде и снимать. Их будут кусать скорпионы — они будут снимать. Эти люди — водолазы, спасатели, режиссер, все-все — абсолютно ненормальные. И все очень крутые! Я в очень хорошей команде! Мы все тут устаем, как звери, но и проект будет реально крутой!».

По задумке продюсеров и организаторов, участники реалити-проекта проведут до 39 дней на острове. В течение этого времени они будут проверять себя на прочность, сражаясь со стихией, голодом, опасными животными, насекомыми и друг с другом. Но главное испытание, с которым сталкивается каждый «робинзон», — это не видимая глазу внутренняя борьба за то, чтобы сохранить свои лучшие человеческие качества и не превратиться в дикаря. Удастся ли им остаться людьми? Узнаем совсем скоро.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press, Instagram, Vk.com

Видео: Instagram

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