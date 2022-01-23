Безруков поздравил младшего сына трогательным фото: «Сегодня полгода»

Младший сын артиста Василий родился в браке Сергея и режиссера Анны Матисон в 2021 году. Мальчик стал третьим общим ребенком пары — они уже воспитывают дочь Марию и сын Степана.

Раньше Безруков скрывал свою семью от посторонних глаз, но сейчас с радостью публикует фотографии детей в своем личном блоге и делится с подписчиками семейными буднями.

Артист обрел гармонию в браке с Анной. Влюбленные поженились в 2016 году, сразу после развода артиста с первой супругой Ириной Безруковой.

Помимо детей от нынешней жены, в 2013 году стало известно о двоих внебрачных наследниках артиста — дочь Александра 2008 года рождения и сын Иван 2011 года, появились на свет от отношений актера с коллегой Кристиной Смирновой.