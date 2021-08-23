Безруков показал трогательное фото отца со своим новорожденным сыном: «Деда с внуком»

Сергей Безруков опубликовал трогательное фото со своим отцом, Виталием Безруковым. На руках актер держит своего самого младшего внука Василия – он появился на свет месяц назад.

«Деда с внуком!!! Сегодня у Васи месяц рождения!!! Ему уже месяц!#отец #батя #семья #дедасвнуком», – написал под фотографией Сергей.