Безруков показал трогательное фото отца со своим новорожденным сыном: «Деда с внуком»
Сергей Безруков опубликовал трогательное фото со своим отцом, Виталием Безруковым. На руках актер держит своего самого младшего внука Василия – он появился на свет месяц назад.
«Деда с внуком!!! Сегодня у Васи месяц рождения!!! Ему уже месяц!#отец #батя #семья #дедасвнуком», – написал под фотографией Сергей.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @s_bezrukov
Отношения с отцом у Сергея очень теплые – он пошел по его стопам и даже успел стать более успешным актером. Его родитель всегда поддерживал его, и благодаря этой связи ему удалось сделать прекрасную карьеру.
Малыш Василий для Сергея стал уже пятым ребенком. Двое старших появились на свет в отношениях с актрисой Кристиной Смирновой. Этих детей актер долго скрывал – в это время он состоял в браке с актрисой Ириной Безруковой. Детей у них не было, и из-за этого артист очень переживал.
После расставания у него начались отношения с режиссером Анной Матисон, которая подарила ему троих детей.
Фото: Instagram Сергея Безрукова
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