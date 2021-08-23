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Безруков показал трогательное фото отца со своим новорожденным сыном: «Деда с внуком»

Месяц назад актер стал отцом в пятый раз – на свет появился его младший ребенок Василий. Троих младших детей ему подарила его супруга Анна Матисон. Еще двое детей родились в отношениях с актрисой Кристиной Смирновой.
Безруков показал трогательное фото отца со своим новорожденным сыном: «Деда с внуком»

Сергей Безруков опубликовал трогательное фото со своим отцом, Виталием Безруковым. На руках актер держит своего самого младшего внука Василия – он появился на свет месяц назад.

«Деда с внуком!!! Сегодня у Васи месяц рождения!!! Ему уже месяц!#отец #батя #семья #дедасвнуком», – написал под фотографией Сергей.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виталий Безруков с внуком

Фото: @s_bezrukov

Отношения с отцом у Сергея очень теплые – он пошел по его стопам и даже успел стать более успешным актером. Его родитель всегда поддерживал его, и благодаря этой связи ему удалось сделать прекрасную карьеру.

Малыш Василий для Сергея стал уже пятым ребенком. Двое старших появились на свет в отношениях с актрисой Кристиной Смирновой. Этих детей актер долго скрывал – в это время он состоял в браке с актрисой Ириной Безруковой. Детей у них не было, и из-за этого артист очень переживал.

После расставания у него начались отношения с режиссером Анной Матисон, которая подарила ему троих детей.

Фото: Instagram Сергея Безрукова

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