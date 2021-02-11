Безруков и Боярская рассказали, как их вторые половинки относятся к роману на экране

Елизавета Боярская и Сергей Безруков представили новый сезон сериала «Оптимисты», который стартует на телеканале «Россия» с 15 февраля. Интервью актеров с Анастасией Чернобровиной появилось на платформе «Смотрим».

В сериале Боярская и Безруков играют влюбленных, которые при этом заняты – у каждого из них есть партнёры. Такая же ситуация и у самих актеров, у каждого из них есть семьи, однако никаких чувств, вопреки ожиданиям зрителей, между ними нет.

«Зритель, конечно, женит любимых героев, так, долгое время все были уверены, что моя супруга - Екатерина Гусева, - смеется Сергей, - Ну логично же, ее героиня - жена Саши Белого, из легендарной «Бригады», а значит - моя жена!», – со смехом комментирует Безруков.

Боярская отметила, что ее супруг Максим Матвеев, отнёсся к ее работе достойно, и не думал ревновать – он и сам актер. Это же касается и жены Сергея Безрукова.

Актеры рассказали о съёмках сериала и о том, с каким сложностями это было связано. Так, Боярская поведала, что немалой проблемой для неё было сниматься в сценах с сигаретами – сама актриса, в отличие от своей героини, не курит.

«Я думала, что позеленею», – признаётся актриса. Безруков, однако, напомнил коллеге, что бывали времена, когда она курила, и это именно он, Безруков, отвалил ее от плохой привычки. По словам актера, прокурить такой прекрасный голос было бы грешно.

Брянская призналась, что для съёмок в сериале ей пришлось поучиться – в частности, обращаться с фототехникой. Для этого она даже брала уроки у одного из петербургских фотографов.

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