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Безработный муж Макеевой не может выплачивать алименты детям: «Нет зарплаты»

Бывшая жена Романа Малькова, который состоит в отношениях с Анастасией Макеевой, заявила о том, что экс-супруг потерял работу. Светлана рассказала в личном блоге, что у отца ее детей нет денег на алименты.
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Макеева с мужем и пасынком

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Светлана растит троих детей от бизнесмена Романа Малькова. Мужчина ушел от жены к актрисе Анастасии Макеевой и обязался ежемесячно выплачивать определенную сумму экс-супруге на содержание наследников. Однако, что-то пошло не так.

Недавно Светлана обратилась к бывшему мужу с просьбой перевести обещанные деньги, но мужчина отказал. Он утверждает, что лишился работы и стабильного дохода, поэтому не может финансово помочь. В знак подтверждения Светлана опубликовала в микроблоге переписку с Романом. «Извини. Нет даже зарплаты больше. Я стал на днях безработный», — написал многодетный отец.

Светлана давно смирилась с предательством бывшего мужа и не ждет от него ничего, кроме финансовой помощи детям. По ее словам, Роман совсем не видится с наследниками и не выполняет свои обязательства. Женщине пришлось выносить их конфликт на всеобщее обозрение, чтобы добиться справедливости и получить законные выплаты. Еще осенью сумма долга по алиментам превысила сто тысяч рублей. На каждого ребенка Роман обязан выделять одиннадцать тысяч рублей в месяц.

Фото: Global Look Press, Starface.ru, соцсети

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