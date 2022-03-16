Безработный муж Макеевой не может выплачивать алименты детям: «Нет зарплаты»

Светлана растит троих детей от бизнесмена Романа Малькова. Мужчина ушел от жены к актрисе Анастасии Макеевой и обязался ежемесячно выплачивать определенную сумму экс-супруге на содержание наследников. Однако, что-то пошло не так.

Недавно Светлана обратилась к бывшему мужу с просьбой перевести обещанные деньги, но мужчина отказал. Он утверждает, что лишился работы и стабильного дохода, поэтому не может финансово помочь. В знак подтверждения Светлана опубликовала в микроблоге переписку с Романом. «Извини. Нет даже зарплаты больше. Я стал на днях безработный», — написал многодетный отец.