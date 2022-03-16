Безработный муж Макеевой не может выплачивать алименты детям: «Нет зарплаты»
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Светлана растит троих детей от бизнесмена Романа Малькова. Мужчина ушел от жены к актрисе Анастасии Макеевой и обязался ежемесячно выплачивать определенную сумму экс-супруге на содержание наследников. Однако, что-то пошло не так.
Недавно Светлана обратилась к бывшему мужу с просьбой перевести обещанные деньги, но мужчина отказал. Он утверждает, что лишился работы и стабильного дохода, поэтому не может финансово помочь. В знак подтверждения Светлана опубликовала в микроблоге переписку с Романом. «Извини. Нет даже зарплаты больше. Я стал на днях безработный», — написал многодетный отец.
Светлана давно смирилась с предательством бывшего мужа и не ждет от него ничего, кроме финансовой помощи детям. По ее словам, Роман совсем не видится с наследниками и не выполняет свои обязательства. Женщине пришлось выносить их конфликт на всеобщее обозрение, чтобы добиться справедливости и получить законные выплаты. Еще осенью сумма долга по алиментам превысила сто тысяч рублей. На каждого ребенка Роман обязан выделять одиннадцать тысяч рублей в месяц.
Фото: Global Look Press, Starface.ru, соцсети